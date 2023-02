Giovedì prossimo a Udine incontro ‘Riprendiamoci il Comune’. Due leggi di iniziativa popolare  per una profonda riforma della finanza locale

Anche in Fvg si sta avviando in questi giorni la Campagna Nazionale ‘Riprendiamoci il Comune’. Si tratta di due proposte di legge d’iniziativa popolare per una profonda riforma della finanza locale. I progetti verranno illustrati ed approfonditi nel corso di un incontro che si terrà Giovedì 09 febbraio ore 19.30 presso ‘La Birreria Sociale’ a Udine in Viale Vat 64-66. Sarà presente il responsabile nazionale della campagna Marco Bersani. Marco Bersani, Laureato in Filosofia, è dirigente comunale dei servizi sociali e consulente psicopedagogico per cooperative sociali. Autori di molti libri a tema ambientale e sociale. Socio fondatore di Attac Italia, è stato fra i promotori del Forum italiano dei movimenti per l’acqua e della campagna “Stop Ttip Italia”. Oggi si è impegnato nella campagna per il bene comune in contrapposizione alla proposta di autonomia differenziata.

