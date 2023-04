Giunta Fedriga: Liva, è garanzia di continuare il declino. Spitaleri: in sanità altri cinque anni di conflitti

“La continuità della Giunta è garanzia di continuare il declino in Friuli Venezia Giulia. La necessità di toccare meno possibile equilibri interni al centrodestra e di garantire persone ‘vicine’ ha pesantemente condizionato Fedriga, che nonostante i numeri è meno forte. Cinque anni di legislatura sono serviti a consolidare il consenso ma non a rendere più solida e competitiva la regione. All’opposizione, dentro e fuori Consiglio regionale, toccherà cambiare marcia e tono, sviluppare un lavoro molto più intenso per portare alla luce le falle di un sistema basato su bonus, narrazioni, scaricabarile, alibi e battaglie identitarie di retroguardia”. Lo dichiara il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva, commentando la presentazione, fatta oggi dal presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, della nuova giunta regionale. “La pervicace continuità in sanità consegna altri cinque anni di conflitti – afferma il coordinatore della segreteria Pd Fvg Salvatore Spitaleri – con professionisti e organizzazioni sindacali, di ordini imposti ai direttori generali, di strisciante depotenziamento del servizi sanitario pubblico, di fuga dei professionisti. La gestione Riccardi in purezza”. “In economia – aggiunge Spitaleri – nulla di nuovo: viene premiato il miglior contributore netto alla campagna elettorale”.