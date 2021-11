Gli effetti dei cambiamenti climatici in Friuli Venezia Giulia: Siccità, gelate e piogge intense

Mercoledì 10 novembre scorso si è tenuto a Trieste l’incontro “COP 26: da Glasgow al Friuli Venezia Giulia, gli effetti del cambiamento climatico sul nostro Mare”, organizzato dalla Regione FVG, Arpa FVG e OGS. Durante l’incontro, assieme a qualificati esperti, è stato fatto il punto su quelli che sono gli effetti dei cambiamenti climatici in Friuli Venezia Giulia, con un focus particolare sull’ecosistema marino. Molti sono gli Enti che si occupano di cambiamenti climatici e dei loro impatti sul territorio regionale e da tempo, tra loro, si è instaurato un lavoro di scambio e confronto, coordinato da Arpa FVG, che ha portato, nel 2018, alla stesura di un primo studio conoscitivo sui cambiamenti climatici e sui loro impatti in regione. Uno studio che rappresenta una base di conoscenza ampia e aggiornata sul tema. Negli anni gli studi sono proseguiti e sono stati approfonditi, l’incontro della scorsa settimana è stata l’occasione per presentare degli approfondimenti su tre impatti dei cambiamenti climatici in regione: siccità, gelate e piogge intense. Per ognuno di questi eventi sono stati esaminati lo stato attuale e le possibili evoluzioni alla luce delle proiezioni climatiche sviluppate ad hoc per il Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda la siccità già in questo momento, durante l’estate, esiste su buona parte della pianura friulana una situazione di stress idrico che ogni anno si ripresenta con intensità più o meno importante. Il futuro, in funzione dell’intensità dei cambiamenti climatici previsti, ci riserverà un’intensificazione più o meno importante di tale situazione. Similmente il rischio di gelate tardive primaverili, con relativi danni sulle colture, che già oggi non è trascurabile, in futuro potrebbe essere più elevato. Infine, per quanto riguarda le piogge intense, i segnali misurati in regione, ci indicano come negli ultimi 60 anni vi sia un trend di crescita (seppure non statisticamente significativo) delle piogge intense nelle 24 ore.

Le proiezioni climatiche indicano un incremento delle piogge molto intense in regione soprattutto nelle zone prealpine.

Approfondimento e documentazione: CC-in-FVG-focus-su-siccita-gelate-e-piogge-intense_20211110