Go!2025, convegno su strategie di marketing. Evento di Dams, Rp, Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni

“Go!2025 e oltre. Immaginazioni e immagini per lo sviluppo del territorio”. È il titolo del convegno che l’Università di Udine terrà a Gorizia martedì 3 dicembre, alle 14, nell’aula magna del polo Santa Chiara (via Santa Chiara 1). Verranno approfondite le possibili strategie di place branding, marketing territoriale e documentazione audiovisiva di luoghi ed eventi appartenenti al patrimonio culturale di Gorizia e del territorio.

Interverranno esperti e ricercatori del settore: l’assegnista di ricerca dell’Ateneo friulano, Lorenzo Biaggi; la tourism manager, Monica Bertarelli; lo storico Angelo Floramo; la presidente di Film Commission Fvg, Chiara Valenti Omero, e la ricercatrice dell’Università di Padova, Giulia Lavarone.

I lavori saranno introdotti e moderati da Francesco Pitassio, direttore della sede di Gorizia dell’Ateneo friulano, e da Renata Kodilja, coordinatrice dei corsi di laurea in Relazioni pubbliche e di laurea magistrale in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni.

«Oltre a stimolare le capacità progettuali dei nostri studenti – spiegano Kodilja e Pitassio – con questa iniziativa intendiamo aumentare le loro future prospettive professionali attraverso specifiche attività professionalizzanti. E, nel contempo, incrementare la consapevolezza tra la popolazione studentesca dell’evento GO! 2025 e dell’identità culturale comune di Gorizia e Nova Gorica e specifica di ciascuna di esse».

L’incontro è promosso dai tre corsi di studio goriziani dell’Università di Udine: Dams, Relazioni pubbliche e Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni, con il contributo del Consorzio per lo sviluppo del polo universitario goriziano.