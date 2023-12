Go!2025. Moretti (Pd): altri 14 mln per grandi eventi, cifra enorme

“Dopo l’incarico ‘sartoriale’ cucito dalla Regione a favore del direttore del Consorzio turistico tarvisiano Claudio Tognoni, la prossima nomina di un consulente marketing per il Comune (l’ennesimo) e la recente nomina di un nuovo assessore che si occuperà di GO!2025, la Regione stanzierà, con la legge di Stabilità 2024, altri 14 milioni per i grandi eventi”. Lo afferma in una nota il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti, parlando di una “cifra enorme: l’assessore Bini, a seguito della presentazione di un emendamento che proponeva il trasferimento di tali fondi al Comune di Gorizia e rispondendo a una mia sollecitazione in Aula che reclamava cautela e attenzione, trattandosi di risorse pubbliche, ha dichiarato che un importo così significativo sarà gestito da PromoturismoFvg, partecipata dalla Regione e garanzia di terzietà e controllo rispetto a un fantomatico coordinatore (Tognoni appunto) dei grandi eventi per conto della Regione, il cui ruolo ancora non è ben chiaro”.