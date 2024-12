Gorizia: Il Borgo si racconta all’ombra del Castello. Le storie del Borgo, regalate dai cittadini, diventeranno uno spettacolo itinerante

La storia del Borgo Castello diventerà uno spettacolo itinerante! Sarebbe meglio dire le vostre storie lo diventeranno! Sì, perché proprio con i racconti, le esperienze e gli aneddoti che regaleranno i cittadini e quanti di passaggio lo desiderino, sarà costruito il copione de ‘Il Borgo si racconta all’ombra del castello’ che alla fine diventerà una rappresentazione itinerante. Un ‘puzzle’ di storie personali (veramente accadute, romanzate o interamente inventate dando fondo alla fantasia) cucito assieme con il filo rosso del Borgo a legare saldamente la narrazione. L’invito, quindi, è esteso a tutta la cittadinanza (dai grandi ai piccini): raccontare personali avventure vissute nel Borgo Castello o storie fantastiche e inedite che abbiano in qualche modo per protagonista l’ambientazione suggestiva del Borgo Castello goriziano, un luogo che può diventare lo scrigno segreto di meravigliose storie d’amore, di momenti salienti della vita cittadina, ma anche di straordinarie avventure e marachelle giovanili.

La raccolta del materiale potrà essere effettuata in varie modalità: con il metodo più tradizionale, per iscritto sulla apposita cartolina che troverete presso la Bottega del Cappello in Via Rastello, nella casetta di Confcommercio ai giardini pubblici e nei locali pubblici in città, attraverso un messaggio vocale da mandare su whatsapp al numero 3474892172, o via mail all’indirizzo academy@artistiassociatigorizia.it con oggetto ‘Il Borgo si racconta’.

‘Il Borgo si racconta’ è un’idea di Chiara Cardinali per ArtistiAssociati Centro di Produzione Teatrale nell’ambito delle iniziative messe in campo con PEPA – BorGo Live Academy in collaborazione con Confcommercio Gorizia nel contesto del progetto finanziato da Unione Europea – NextGenerationEU ‘Mille anni di storia al centro dell’Europa: borgo castello crocevia di popoli e di cultura’ finanziato dal Pnrr.