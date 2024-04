Vincenzo Visco a Pordenone: incontro sul nazionalismo economico

“Il nazionalismo economico in Europa fa male a tutti”. È il tema che Vincenzo Visco, economista, già parlamentare e più volte ministro delle finanze e del tesoro, affronterà a Pordenone lunedì 8 aprile, alle 12, ospite dell’Università di Udine nell’auditorium del campus di via Prasecco 3/a. L’evento rientra nel ciclo di incontri “Non solo finanza” organizzato dai corsi di laurea e laurea magistrale in Banca e finanza del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Ateneo friulano. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con il Consorzio universitario di Pordenone, l’Associazione Norberto Bobbio e il sostegno e la Bcc Pordenonese e Monsile.

Vincenzo Alfonso Visco (Foggia, 18 marzo 1942) è stato ministro delle finanze dal 1996 al 2000 nei governi Prodi I, D’Alema I e D’Alema II dopo esserlo già stato per pochi giorni soltanto nel 1993 con il governo Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dal 2000 al 2001 nel governo Amato II e vice ministro dell’economia con delega alle Finanze[1] dal 2006 al 2008 nel governo Prodi II.