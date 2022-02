“Gorizia oltre i confini”. Incontro pubblico organizzato dal Patto per l’Autonomia

Quale futuro per Gorizia? Come affrontare al meglio le sfide che attendono la capitale europea della cultura 2025? Se ne parlerà al Kulturni Dom di Gorizia, nel corso dell’incontro pubblico organizzato dal Patto per l’Autonomia dal titolo “Gorizia oltre i confini. Per una città più europea, aperta, solidale”. L’appuntamento, introdotto da Daniel Baissero di Guardare Oltre, vedrà gli interventi di Anna Cecchini, di Noi Una Lista Unica; Mara Černic, di Slovenska Skupnost; Angelo Floramo, insegnante, scrittore e storico; Giulia Massolino, consigliera comunale di Adesso Trieste. «Un’occasione preziosa per confrontarsi e riflettere sulle prospettive di Gorizia, città dal carattere plurilingue e pluriculturale, che per storia, cultura e valori incarna il più autentico spirito europeo», afferma Massimo Moretuzzo, consigliere regionale del Patto per l’Autonomia, che trarrà le conclusioni dell’incontro.