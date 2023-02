Gorizia si racconta – Storie di persone e cose Tre incontri tra febbraio e marzo

Prenderà il via venerdì 3 febbraio, la nuova rassegna curata dalla Pro Loco di Gorizia. Gorizia si racconta – Storie di persone e cose, vuole narrare, attraverso tre incontri dedicati, punti di vista, personaggi e testimonianze legate alla città di Gorizia e ai suoi abitanti, attraverso storie e attraverso la storia. Il primo appuntamento sarà venerdì 3 febbraio alle 18, nella Sala Dora Bassi in via Garibaldi: “Viaggio verso l’incognito” a cura di Ada Biagi Coe. Tornata a Gorizia, ritrova il diario del padre che descrive il loro viaggio verso l’Australia: venerdì racconterà la sua avventura, il racconto intriso di futuro e speranze di una famiglia goriziana. Giorgio Lorenzoni, Presidente di Pro Loco Gorizia APS: “Storie semplici ma ricche di fascino e umanità. Fatte di persone e di fatti, Goriziani che raccontano vicende uniche e speciali. Abbiamo voluto inaugurare questa rassegna per dare valore a queste testimonianze. Nostri concittadini che presentano, in modo inedito, esperienze di vita”. Il secondo appuntamento sarà martedì 7 marzo alle 18, sempre in Sala Dora Bassi. Conosceremo la nave da guerra di Sua Maestà l’Imperatore d’Austria: la storia e il mare, equipaggi in rotta verso continenti lontani, raccontati da Pio Baissero, nell’incontro dal titolo “Da un oggetto a una storia navale”. Infine venerdì 17 marzo, sempre alle 18 in Sala Dora Bassi, Giorgio Felcaro presenterà “Fra albe e tramonti”: dopo il viaggio dalla nonna a Tramonti, un gruppo di ragazzini di Cormons, ormai cresciuto, affronta il proprio futuro e il terremoto del 1976. Gli eventi sono realizzati da Pro Loco Gorizia APS con la collaborazione di Comune di Gorizia, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, Consorzio Isontino Giuliano delle Pro Loco – province di Gorizia e Trieste, Zona Franca Gorizia – Camera di Commercio Venezia Giulia e Cassa Rurale FVG.