Grandi derivazioni idroelettriche, auditi in Regione i sindaci dei Comuni montani carnici e del pordenonese e degli esponenti dei Comitati

“Oggi in Commissione Ambiente del Consiglio Regionale ci sono state le audizioni dei sindaci dei Comuni montani carnici e del pordenonese e degli esponenti dei Comitati relativi alle grandi derivazioni idroelettriche sull’applicazione della Legge Regionale n. 21 del 2020. Molto discutibile è stata la scelta della Presidenza della Commissione di non invitare anche i rappresentanti degli enti gestori A2A ed Edison all’audizione. I problemi emersi sono purtroppo quelli ben noti: come mai nessuno si occupa dello sghiaiamento degli invasi, come a Barcis o della gestione dei fanghi come a Verzegnis, seppure ciò riduce la portata nei momenti di siccità a svantaggio di tutti e va contro il decreto siccità che raccomanda di conservare l’acqua? Come mai pur avendo approvato all’unanimità la Legge Regionale sulle grandi derivazioni già da 4 anni, che prevede il pagamento da parte dei gestori ai Comuni dei sovracanoni e l’erogazione dell'”energia gratuita”, ciò ancora non avviene e la Regione è invece coinvolta in varie cause con i gestori presso il tribunale delle acque? Quando si prevede di risolvere i contenziosi diplomaticamente, piuttosto di imbarcarsi in tre possibili gradi di giudizio? Come Open Sinistra FVG riteniamo che la determinazione politica della Giunta Fedriga al riguardo sia colpevolmente fiacca. Prova di ciò è stata anche la scarsissima partecipazione dei consiglieri di maggioranza a questa importante audizione. Come Open Sinistra FVG siamo invece a fianco dei comitati e dei sindaci nell’interesse

pubblico.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.