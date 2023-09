Grave incidente alle Frecce Tricolori a Torino. Avaria a Pony 4 che si schianta. Eiettato il pilota ma muore una bimba a terra

Grave incidente aereo a Torino nel pomeriggio di oggi. Secondo una prima ricostruzione un aereo delle Frecce Tricolori in fase di test per un’esibizione prevista per la giornata di domani ha perso quota in fase di decollo per un probabile blocco del motore (si ipotizza un impatto con dei volatili) e si è andato a schiantare a terra. Il pilota si è iettato a poche decine di metri dal suolo e sarebbe ferito lievemente mentre una bambina di cinque anni è morta per le fiamme causate dallo schianto. La bimba si trovava in auto a bordo pista con la famiglia per assistere al test di volo. Ustionati anche un bambino di nove anni, probabilmente il fratello della vittima, la madre e il padre. Tutti sono stati ricoverati in urgenza negli ospedali di Torino. Anche il pilota è stato portato in ospedale. Si tratterebbe del Capitano Oscar Del Dó – 2º Gregario Sinistro pony 4, questo almeno dalle immagini del numero riportato sulla carlinga del relitto dell’aeromobile. Notizia in aggiornamento.