Grave l’attacco dell’on. Loperfido al Comune di San Vito al Tagliamento, per aver dato il patrocinio a evento ANPI dal titolo “Stop al genocidio a Gaza”.

Chiedere lo stop dell’azione criminale di Netanyahu e chiedere con forza la pace dovrebbe essere un fatto elementare e naturale per tutte le forze politiche. Lo affermano in una nota esponenti di Sinistra Italiana e Avs. “Spagna, Irlanda e Norvegia hanno riconosciuto ieri lo Stato di Palestina per dare forza a quella posizione dei “due popoli, due Stati” che l’Italia assieme a pochi altri si rifiuta di sostenere. L’on. Loperfido, invece di minacciare i sindaci del territorio, lavori per far sì che il governo Meloni segua l’impegno degli altri Stati europei e dia dignità una volta per tutte al popolo palestinese, sottraendolo al terrorismo di Hamas.

– Emanuel Oian candidato alle europee Alleanza Verdi Sinistra

– Sebastiano Badin segretario regionale Sinistra Italiana

– Serena Pellegrino consigliera regionale Alleanza Verdi Sinistra

– Michele Ciol segreteria regionale Sinistra Italiana