Green Pass, Liguori e Centis (cittadini): «utile l’apertura di Fedriga al modello francese: no ai condizionamenti di Salvini»

« L’apertura di Fedriga alla possibilità di sfruttare il Green pass come deciso da Macron può essere utile, se supportata da atti concreti e coerenti, sia in Regione sia in Conferenza delle Regioni. L’impennata delle vaccinazioni in Francia, dopo quella scelta, ci dà un segnale rilevante. Confidiamo che le posizioni di Salvini per una volta non condizionino l’autonomia dell’Istituzione. I Cittadini sono favorevoli ad aprire un confronto, operativo e urgente, sull’utilizzo del Green pass». Così i consiglieri dei Cittadini, Simona Liguori e Tiziano Centis, dopo le dichiarazioni di Fedriga sulla possibilità di seguire l’esempio francese sull’obbligatorietà del documento, che viene rilasciato dopo il completamento del ciclo vaccinale, a fronte alla guarigione dal Covid oppure di un tampone negativo, per andare su treni e aerei, al ristorante, ad eventi con molte persone.