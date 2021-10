Grenn pass: Serracchiani, stop disordini no pass a Trieste. “Porto tornato a triestini e lavoratori, prevalga buon senso”

"Ora spero prevalga il buon senso. Il porto di Trieste è tornato ai triestini e ai lavoratori nel pieno rispetto della legge, ma i disordini devono fermarsi e le manifestazioni rientrare nelle regole. Trieste non può diventare terreno di occupazioni illecite o di scontri fomentati da gruppi di no green pass, che ci rimandano a situazioni estranee alla città. Incredibili Salvini e Meloni che si schierano con i no green pass contro la polizia. Alle forze dell'ordine noi invece diciamo grazie, come a tutti quei portuali e quei lavoratori che hanno contribuito e aiuteranno ad alleggerire il clima". Lo afferma la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, commentando lo sgombero del porto di Trieste occupato dai no green pass da parte delle forze dell'ordine, e i successivi sviluppi in città.