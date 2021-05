Guardia Costiera: Serracchiani, con direttore marittimo Fvg, focus su nautica diporto

“Ho confermato al comandante Vitale di essere a disposizione della Direzione marittima del Friuli Venezia Giulia, anche in considerazione del particolare rilievo delle competenze distintive a servizio del territorio. Dal porto commerciale alla riqualificazione del Porto Vecchio di Trieste, dall’impegno nel settore ambientale ai temi della transizione ecologica e della decarbonizzazione in prospettiva Recovery, ho apprezzato la puntualissima attenzione e l'approccio avanzato delle strutture della Direzione marittima. In vista dell'imminente stagione estiva abbiamo approfondito le potenziali criticità derivanti dal divieto di ingresso ai natanti da diporto nelle acque territoriali di Slovenia e Croazia”. Lo riferisce la presidente del gruppo Pd della Camera Debora Serracchiani, al termine dell'incontro avuto oggi a Trieste con il contrammiraglio Vincenzo Vitale, direttore marittimo del Fvg.

“Con l'auspicato allentamento delle misure anti-Covid – ha aggiunto Serracchiani – torneranno a porsi in termini problematici le restrizioni che interessano quasi ottomila natanti in tutta la regione. Occorre perseguire per tempo delle soluzioni semplificate attraverso il coinvolgimento operativo di diversi livelli istituzionali”.