Gusti di frontiera 2024 ai nastri di partenza

Ai nastri di partenza la 19.ma edizione della kermesse Gusti di Frontiera, la più grande e partecipata manifestazione enogastronomica del Nordest italiano che da domani (giovedì 26) a domenica 29 settembre invaderà con i suoi profumi e i suoi colori le strade e le piazze di Gorizia. La nuova avventura intorno al mondo del cibo e dei sapori propone quest’anno 350 stand dai 5 continenti distribuiti nei consueti 14 Borghi geografici che sono l’anima della grande festa del gusto.

L’ormai collaudatissima kermesse enogastronomica organizzata dal Comune di Gorizia – con il fondamentale contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, in collaborazione con Go! 2025 Nova Gorica-Gorizia, Apt Gorizia e TPL FVG sponsorizzato da Tiare shopping – è la più imponente e partecipata del Triveneto «un appuntamento ormai imprescindibile nel panorama nazionale», come rileva il Sindaco Rodolfo Ziberna «che diventa adesso più che mai epicentro gastronomico d’Europa, in vista dell’atteso appuntamento Go!2025 quando l’attenzione internazionale sarà tutta puntata su un territorio unico per storia, geografia, paesaggio e cultura, anche gastronomica».

Apertura degli stand a partire dalle 13.00 di domani (giovedì) mentre l’inaugurazione ufficiale è prevista alle 17.00 nel rinnovato Salotto del Gusto, allestito in piazza Sant’Antonio: presenti il Sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, l’Assessore comunale Luca Cagliari, l’assessore regionale Sergio Emidio Bini, il Sindaco di Nova Gorica Samo Turel, la direttrice GECT GO Romina Kocina, il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Alberto Bergamin, il Presidente CCIAA Venezia Giulia Antonio Paoletti, l’Europarlamentare Annamaria Cisint, la Senatrice Francesca Tubetti, il Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, il Direttore Tiare Shopping Joakim Hoegsander con Floriana Ponticelli.

A condurre l’evento inaugurale sarà il giornalista Nicola Santini che firma con Fabiana Romanutti questa edizione del Salotto del Gusto. Attesa “madrina” per il taglio ufficiale del nastro l’autrice e conduttrice televisiva Tessa Gelisio alla guida dello storico programma di Italia1 Cotto e Mangiato. Dopo l’intervento delle autorità e l’esibizione del violinista Pierpaolo Foti, nello stand di PromoTurismo che cura l’appuntamento, in programma (ore 17.30) il talk “La cucina in tv. Ricette e non solo”, con la stessa Gelisio in dialogo con l’autore tv Aldo Dalla Vecchia, firma di storici programmi televisivi che svelerà alcuni “succosi” dietro le quinte di successi come The Chef, Target e Verissimo. A seguire, l’incontro con la delegata dell’Accademia della Cucina di Udine Annalisa Sandri e il primo appuntamento con lo Spazio libri dove Nicola Santini presenta “Viva la pasta col Pomodoro” ricettario dedicato al piatto italiano più amato nel mondo: Santini porterà anche la sua esperienza di giudice di talent culinari da Gambero Rosso a La Prova del Cuoco. A suggellare la prima giornata il tutorial con le chef Michela Fabbro e Chiara Canzoneri per la realizzazione di una ricetta nella versione “televisiva”.

I BORGHI DEL GUSTO

Tra goloso cibo di strada, piatti legati alla tradizione e specialità più spiccatamente esotiche, Gorizia si conferma ancora una volta capitale dei sapori dal mondo. La geografia del gusto si compone di Borgo Italia – con ampio spazio a tutte le regioni italiane, compresa la migliore enogastronomia di casa nostra in Borgo Friuli Venezia Giulia – mentre l’Europa sarà suddivisa in Borgo Nord Europa, Borgo Europa Centrale e Borgo Slovenia e Balcani. Un posto a sé stante per Borgo Francia e per Borgo Iberico. Spiccano anche il Borgo Latino e Americano, Borgo Oriente e la new entry Borgo Dolci Gusti, che raduna le tante proposte dolci giunte agli organizzatori. Nel grande villaggio del gusto trovano posto anche le gettonatissime offerte di Borgo Truckfood. A questi si aggiungono Borgo Associazioni e le numerose proposte culinarie offerte dalle Pro Loco. Nel grande villaggio del gusto trovano posto anche i colorati mercatini con tante idee e oggettistica.

GUSTI IN PIAZZA: STAND “IOSONOFVG” E “IL SALOTTO DEL GUSTO”

Un grande ritorno alle origini è rappresentato da “Gusti in Piazza”: le Piazze Cavour e Sant’Antonio ospiteranno gli stand istituzionali, tra tutti “IoSonoFVG”, a cura di Promoturismo FVG che quest’anno affianca Gusti di Frontiera da vero e proprio partner: nello stand, accanto alla promozione turistica – con informazioni sul territorio e l’organizzazione di visite guidate sui luoghi più iconici di Gorizia e la sua storia transfrontaliera – si terranno degustazione di prodotti d’eccellenza del Friuli Venezia Giulia.

In Piazza Sant’Antonio trova spazio il rinnovato Salotto del Gusto, un’arena che ospiterà per quattro giorni (tra le 17.00 e le 19.30) incontri, presentazioni editoriali e talk, il tutto anche in live streaming, con protagonisti della scena locale del food e “stelle” del panorama culinario nazionale. Un programma ricchissimo di appuntamenti con artisti, personaggi televisivi, giornalisti di settore, esperti e professionisti di caratura nazionale e molti importanti rappresentanti della cultura e delle attività commerciali ed economiche locali. Un Salotto che di fatto sarà un luogo di approfondimento formativo e informativo, fortemente voluto dall’assessore ai Grandi Eventi Luca Cagliari. «Un angolo in cui riflettere sul senso e sulle regole dello storytelling, sulle tendenze in atto nel mondo dell’hospitality e del food&wine, da tutti ormai considerati elementi primari di attrazione per il nuovo turismo consapevole, slow e di qualità», sottolinea l’assessore.

Tanti ospiti e momenti speciali, come l’atteso show cooking dello chef e volto televisivo Andrea Mainardi che ha deciso di proporre anche un cocktail dedicato a Gusti di Frontiera 2025, grazie alla collaborazione con Alex Coletti, docente di sala bar nella scuola alberghiera Ad Formandum. Alcuni allievi di cucina e di sala di Ad formandum (Marko Ivicic, Tomas Piran, Carol Medeot, Genny Rita Marchi) saranno presenti sul palco con lo chef Mainardi, che è attualmente impegnato su RAI 1 con Antonella Clerici nella trasmissione “E’ sempre mezzogiorno”. «Ad Formandum sarà presente anche all’inaugurazione e taglio del nastro con la madrina Tessa Gelisio» – aggiunge Cagliari – «perché anche appuntamenti di grande festa come questi devono sempre pensare alle tradizioni e alle conoscenze da trasferire alle giovani generazioni che sapranno implementarle e trasformarle in modo innovativo».

Ospiti al Salotto anche la conduttrice televisiva e radiofonica Francesca Barberini, l’autore e conduttore di Radio Radio Francesco Vergovich (trasmissione Show Food), Isabella Brega firma storica del Touring Club Italiano, Tea Orizio Food Creator del network Giallo Zafferano, la food influencer Fiorella Breglia, lo storico della cucina italiana Carlo Spallino Centonze. A suggellare il cartellone del Salotto del Gusto in programma domenica l’assegnazione di due Premi speciali: il Premio Gusti di Frontiera alla carriera e il Premio Salotto del Gusto all’innovazione. In caso di pioggia gli appuntamenti del Salotto saranno ospitati nello stand di Promoturismo. Tra i partecipanti locali ai talk si segnalano Roberto Gajer di Confcommercio FIPE, Monica Paoletich direttore di Confcommercio Gorizia, Martin Figelj presidente Coldiretti FVG, Ivo Bozzato direttore Coldiretti Gorizia, Sasa Radikon, presidente A.P.R.O. associazione produttori Ribolla di Oslavia.

A Gusti in Piazza anche numerose altre postazioni per celebrare e promuovere l’enogastronomia di qualità del nostro territorio con i presidi Slow Food. All’interno dello stand del Comune di Gorizia troverà spazio l’Onav con le degustazioni dei vini del territorio e lo stand di Nova Gorizia con tipicità enogastronomiche proposte da aziende slovene. Piazza Cavour sarà sede di un altro, importante, partner e sponsor – in questo caso privato – dell’evento, con lo stand del Tiare Shopping.

MAPPA INTERATTIVA: Si ricorda che dalla scorsa edizione è consultabile online la mappa interattiva presente sul sito gustidifrontiera.it che aiuta ad orientarsi tra borghi e stand, con informazioni pratiche e turistiche. Grazie alla geolocalizzazione di tutta la manifestazione, l’utente può trovare nella mappa la descrizione di ciascun borgo, il programma del Salotto Gusto, le informazioni dettagliate su ciascuno stand e sui prodotti di ciascuna area geografica per costruirsi un proprio percorso di visita. Inoltre, è possibile anche operare una ricerca a partire dal piatto che si desidera assaggiare e la mappa lo condurrà nel luogo giusto.

ORARI E MOBILITÀ

Si ricorda che gli stand di Gusti di Frontiera 2024 apriranno giovedì 26 alle 13.00 per restare aperti fino alle 01.00; venerdì e sabato orario 10.30 – 03.00 mentre domenica dalle 10.30 alle 24.00 Sul sito e sui canali social tutte le informazioni dettagliate sul piano della viabilità e mobilità, con gli accessi e le chiusure del traffico, i parcheggi di interscambio con i comodi bus navetta gratuita in partenza ogni 15 minuti, i treni straordinari da e per Gorizia.