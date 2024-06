GustoCarnia apre la nuova edizione con il “Family Picnic” Sabato 29 giugno nel cortile del Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” di Tolmezzo.

Tornano i colorati picnic in famiglia e gli sfiziosi apericena di gustoCarnia, rassegna promossa da Confcommercio Udine con il sostegno della Camera di Commercio Ud-Pn e la collaborazione della Comunità di Montagna della Carnia. Il calendario di eventi, in programma da giugno e fino a ottobre, come di consueto, saprà unire la tradizione gastronomica delle vallate con la modernità proposta dai ristoratori aderenti. Quest’anno, grazie alla collaborazione con il Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani”, al centro del progetto ci saranno anche gli splendidi luoghi di cultura della Carnia.

FAMILY PICNIC IL 29 GIUGNO – L’appuntamento che darà il via a questa nuova edizione di gustoCarnia è il “Family Picnic” che sabato 29 giugno sarà ospitato nel grande cortile del Museo Gortani di Tolmezzo (via della Vittoria 2), allestito per l’occasione (a disposizione anche plaid per chi vorrà sedersi sull’erba).

Un evento pensato per tutta la famiglia, dai nonni ai bambini; dai genitori ai ragazzi. Si inizierà alle 11.30 sorseggiando un rinfrescante aperitivo in giardino, preparato dal cocktail bar “Il Gatto e la Volpe” di Tolmezzo. Alle 12 per i più grandi è prevista una breve visita guidata al Museo. Nel frattempo i piccoli potranno divertirsi partecipando al laboratorio didattico ‘Erbe, fiori e stampe’ con elementi naturali o di riciclo. Il picnic comincerà alle 13. Grazie al Gardel (Arta Terme), al Riglarhaus (Sauris), Al Belvedere (Tolmezzo), Al Sole (Forni Avoltri) e al Cogo Catering di Daniele Cortiula (Tolmezzo) sarà possibile gustare deliziosi piatti con i prodotti del territorio. Non un semplice “cestino”, ma un menù ampio e organizzato a “isole di degustazione”. Oltre alle erbe (filo rosso di tutti gli appuntamenti in Museo), saranno presenti anche gli ortaggi e la frutta di stagione. Il menù sarà variegato e sfizioso. Sarà possibile provare la classica frittata alle erbe, ma anche lo sfizioso mini burger di trota, maionese ai peperoni rossi e lamponi; ci sarà la battuta di purcit con crema di fave e khreis, e ancora zucchine alla “carnipece” e geranio profumato. Non mancheranno poi stuzzicanti piatti a base di frutta, gli antipasti del territorio e golosi dolci. La giornata si chiuderà con un altro momento dedicato ai bimbi che, dalle 14.30, potranno sperimentare “I giochi di una volta”. Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi attraverso la piattaforma EventBrite. Il biglietto ha un costo di 43 euro per gli adulti, di 20 euro per i bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni, mentre per i piccoli sotto i 3 anni non è prevista alcuna quota. In caso di pioggia l’evento sarà spostato all’interno del Museo per trasformarsi in un insolito picnic diffuso tra le stanze del Museo.

GLI EVENTI FINO A OTTOBRE – Gli eventi proseguiranno poi fino all’autunno. Il 18 luglio, dalle 18.30 alle 21, sempre il Museo Gortani ospiterà l’apericena “Le erbe, il latte e i formaggi di malga”. Le erbe saranno protagoniste anche del terzo aperitivo, quello in programma l’8 agosto (stessa location e orario): “Le erbe, tra nuovo e antico”. Il 7 settembre tornerà il “Family Picnic” che sarà accolto dall’Art park di Verzegnis. A chiudere, gustoCarnia proporrà, l’11 ottobre, una nuova apericena dedicata a “Il Filo dei Sapori”.