Dedica famiglie. Da lunedì Biblioteche avventura nei parchi di Pordenone collegato al festival 2024

“Ogni biblioteca è un’avventura. storie e racconti dalla Spagna fino al 24 luglio negli spazi all’aperto delle biblioteche fra Pordenone e Cordenons conduce nel mondo narrativo di numerosi scrittori spagnoli sei letture animate, a ingresso libero, con gli attori di ortoteatro, occasioni di crescita culturale e socialità. Capretti, caproni, camaleonti, gatti e altri animali strani: sono gli animali i protagonisti assoluti dell’ottava edizione della rassegna “Ogni biblioteca è un’avventura”, al via a Pordenone e Cordenons lunedì 24 giugno, progetto di letture animate organizzato dall’associazione Thesis, curato da Ortoteatro, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Pordenone e Cordenons, inserito nel calenda

Legata come sempre all’ultima edizione del festival Dedica, che nel marzo 2024 è stata incentrata sullo scrittore spagnolo Arturo Perez-Reverte, si basa sui racconti di autori spagnoli, i cui libri allieteranno i pomeriggi estivi all’insegna di fantastiche narrazioni. Destinato ai bambini di tutte le età (ma anche agli adulti), il progetto, ormai consolidato, ha l’obiettivo di far avvicinare i più piccoli al mondo narrativo e ai libri, attraverso incontri informali che diventano momenti di crescita culturale e di socialità. Grazie alla voce degli attori di Ortoteatro, prenderanno vita storie diverse per ogni appuntamento, con l’intento di scoprire – in più tappe – il variegato repertorio dei racconti spagnoli.

Il primo appuntamento, lunedì 24 giugno, sarà a Pordenone, alle 17.30, nel parco San Valentino (area di fronte al bar), per la biblioteca Nord Pordenone (in caso di pioggia biblioteca Nord di via Mameli 32). Si intitola “Capretti e caproni. Le più belle storie di Olalla Gonzalez”.

Lunedì 1. luglio la rassegna fa tappa nel giardino della biblioteca “Mary Della Schiava” di Largo Cervignano, a Pordenone (in caso di pioggia ex sala Circoscrizione), per lo spettacolo “Il sedere del re

e altre storie divertenti”. Venerdì 5 luglio approda a Cordenons, nel giardino della biblioteca civica del Centro Culturale “Aldo Moro”

(in caso di pioggia in sala consiliare), per “Corri corri zucca mia”, i più bei libri di Eva Mejuto. Di nuovo a Pordenone mercoledì 10 luglio, nel giardino della biblioteca Sud di via Vesalio 11

(in caso di pioggia all’interno), con “Un camaleonte alla scuola die gatti e altre storie di Roberto Aliaga. Giovedì 18 luglio sarà il

cortile della biblioteca di Torre, in via Vittorio Veneto 21

(in caso di pioggia in Biblioteca) ad accogliere “Dodo e altre storie di animali strani”. Mercoledì 24 luglio gran finale nel parco Galvani, area giochi, per la biblioteca civica Pordenone (in caso di pioggia Auditorium del Paff!) con la lettura animata di “Un gatto sull’albero. Le più belle storie di Pablo Albo”.

Tutti gli appuntamenti sono alle 17.30, a ingresso libero e all’aperto: è consigliabile portare un plaid per il prato. Info: tel. 0434 26236 – info@thesis-pn.it; il pomeriggio di spettacolo tel. 366 950509