La 50&Più Udine presenta il libro di Enzo Comelli sulla crisi dello scrittore

La 50&Più del Friuli Venezia Giulia organizza giovedì 27 giugno dalle 17, nell’Atelier dell’artista Giorgio Celiberti in via Fabio di Maniago a Udine, un incontro per la presentazione del libro “L’Ispirazione (angosce di uno scrittore)” di Enzo Comelli, presidente della 50&Più di Gorizia. Comelli, anticipa Guido De Michielis, presidente regionale dell’associazione degli over 50 inserita nel sistema Confcommercio, «racconta le vicissitudini incontrate dallo scrittore quando si trova davanti a una crisi creativa».

L’incontro, che si svolgerà sotto forma di dialogo con l’ex direttore della Biblioteca Civica udinese Joppi, Romano Vecchiet, sarà accompagnato da musiche e canti popolari di Guerrino Mazzon e Dario Marangotto. Per informazioni segreteria viale Duodo 5 (Ud), tel 0432/1850037.