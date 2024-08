Honsell e gruppi di opposizione richiedono il proseguimento del dibattito in IV Commissione sullo sghiaiamento del Lago di Barcis

“Come Consigliere regionale, insieme a tutti i gruppi consiliari di opposizione (Gr. Misto composto dalle forze politiche Open Sinistra FVG, MoVimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, Gr. Partito Democratico e Gr. Patto per l’Autonomia – Civica FVG), ho nei giorni scorsi richiesto il proseguimento della discussione in IV Commissione sul tema dello sghiaiamento del Lago di Barcis. Ritengo fondamentale che tutti i portatori d’interesse siano coinvolti attivamente in questo dibattito cruciale per il futuro della Valcellina e del suo ecosistema.

La questione dello sghiaiamento del Lago di Barcis rappresenta una sfida complessa che richiede soluzioni a lungo termine e una gestione sostenibile dei sedimenti. Il Comitato Valcellina ha già sollevato diversi punti critici durante gli incontri del Laboratorio dello Sghiaiamento, evidenziando l’urgenza di azioni mirate per la messa in sicurezza delle persone e delle infrastrutture, oltre che per la protezione dell’ambiente.

Tra le principali preoccupazioni sollevate dal Comitato, trovo fondamentale garantire una viabilità sicura per il trasporto della ghiaia escavata, pianificare soluzioni per la gestione dei sedimenti accumulati nell’invaso e nelle briglie a monte e valutare alternative che riducano l’impatto ambientale e sociale dello sghiaiamento, evitando che Barcis diventi una cava a cielo aperto.

Ritengo che la Regione abbia il dovere di convocare il Concessionario idroelettrico al tavolo della discussione e di esigere il rispetto degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di gestione e manutenzione dell’invaso. È inaccettabile che i costi delle operazioni ricadano interamente sulla collettività, come già evidenziato dal Comitato.

Per questo motivo, ribadisco la mia richiesta di continuare la discussione in IV Commissione, coinvolgendo tutti gli attori interessati, affinché si possano trovare soluzioni condivise e sostenibili per il bene del territorio e delle comunità locali.” Così si è espresso il Consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG.