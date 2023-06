Honsell: grave comportamento di Fedriga, Riccardi e altri consiglieri maggioranza

“Il comportamento tenuto oggi in aula del Consiglio Regionale dal Presidente Fedriga, dall’Assessore Riccardi e da alcuni consiglieri nei miei confronti perché, pur avendo rispettato il minuto di silenzio, non ho ritenuto di alzarmi in piedi al fine della “Commemorazione di Berlusconi” è gravissimo. Il Consiglio regionale è il luogo politico per eccellenza in regione. Come la scelta di “commemorare Berlusconi” è un atto politico non dovuto da parte della maggioranza, così è un atto politico il mio, nell’esprimere dissenso nei confronti del modo di fare politica di Berlusconi che era appena stato esaltato. La violenza verbale e le minacce di cui sono stato fatto oggetto sono la dimostrazione tangibile di come non venga rispettato chi non si piega al “pensiero unico”. La violenza verbale delle reazioni che ho ricevuto sono la dimostrazione che quel modo di fare politica non è da prendere ad esempio.” Così si è espresso Furio Honsell consigliere

di Open Sinistra FVG.