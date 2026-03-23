Honsell (Open): la Costituzione non si tocca, il significato politico della vittoria del no

“Il popolo italiano ha capito e ha difeso la sua Costituzione. La vittoria del No significa che è un popolo democratico, consapevole dei valori su cui si fonda la Costituzione, che è la legge fondamentale che limita il potere dell’autorità. Sono orgoglioso di quanto è avvenuto: un’affluenza alta, dove in un dibattito democratico, ha prevalso il senso di quella Carta che ci ha dato 80 anni privi di fascismo. Certamente il sistema giudiziario va migliorato con molte assunzioni di personale che permettano di ridurre i

tempi e che garantiscano una giustizia alla portata di tutti. Ma questi miglioramenti andranno fatti senza incrinare le fondamenta della nostra Repubblica.

Esprimiamo anche soddisfazione per il risultato del Comune di Udine, dove ha prevalso il No in una regione dove ha prevalso invece il Sì.” Così si è espresso Furio Honsell consigliere regionale di Open Sinistra FVG.