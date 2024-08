Honsell (Open Sinistra FVG): necessità di affrontare al più presto le problematiche del soccorso tecnico urgente in area fluviale

“Ieri ho presentato un’interrogazione all’Assessore competente per sollecitare un’azione urgente riguardo alle criticità del soccorso tecnico nelle aree fluviali. Gli eventi recenti e la tragedia del 31 maggio scorso sul fiume Natisone evidenziano la necessità di rivedere i protocolli operativi per garantire interventi tempestivi ed efficaci.

In un servizio del Telegiornale Regionale di Rai 3, andato in onda il 19 agosto 2024, sono stati riportati ben tre successivi episodi di soccorsi fluviali eseguiti con l’intervento dell’elicottero (avvenuti tra il 23 luglio e il 13 agosto): questi interventi dimostrano che, nonostante i protocolli vigenti, l’elisoccorso è stato determinante nel salvare delle vite. Tuttavia, ricordo che nella tragica giornata del 31 maggio sul Natisone, in cui persero la vita tre giovani, l’elicottero, pur disponibile a pochi chilometri di distanza, arrivò troppo tardi. Questo perché i protocolli attuali assegnano la competenza esclusiva del soccorso tecnico ai Vigili del Fuoco, come dichiarato dall’Assessore Riccardi all’epoca.

È importante sottolineare che questi protocolli, imposti a livello nazionale dal Ministero dell’Interno, non sono modificabili localmente. Tuttavia, l’esperienza recente ci insegna che in situazioni di emergenza è essenziale poter contare su operatori con professionalità specifiche che sappiano valutare e agire rapidamente, anche discostandosi dai protocolli standard, se necessario. Inoltre, per evitare il ripetersi di tragedie simili, ritengo di fondamentale importanza stipulare una convenzione tra la Regione FVG e i Vigili del Fuoco, che permetta al secondo elicottero dell’Elisoccorso regionale di essere impiegato anche per il soccorso tecnico. In alternativa, potrebbe essere attivato un reparto volo dei Vigili del Fuoco a Ronchi dei Legionari, una decisione che spetta però al Ministero dell’Interno.

È cruciale fare chiarezza su chi deve intervenire nei casi di soccorso tecnico in area fluviale, perché da questa chiarezza dipendono vite umane. La tragedia del 31 maggio sul Natisone non deve ripetersi. Per questo motivo, ho chiesto all’Assessore di affrontare con urgenza questa problematica, migliorando l’impiego delle risorse esistenti per garantire la massima efficacia e tempestività degli interventi futuri.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.