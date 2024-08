Mostra del Cinema di Venezia, Women in Cinema Award Premio per il Sociale per i 50 anni dell’UNICEF Italia

La IX Edizione di Women in Cinema Award, premio che valorizza il talento delle donne all’interno della Mostra del Cinema di Venezia, sarà dedicata alle bambine e ai bambini in stato di sofferenza, vittime di guerre, povertà, repressione.

Grazie alla collaborazione con la giornalista e conduttrice Claudia Conte, produttrice e testimonial del Premio, l’UNICEF Italia celebra i suoi 50 anni il 3 settembre presso l’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior di Venezia Lido che ospiterà la cerimonia di premiazione.

Le ideatrici del premio Angela Prudenzi, Claudia Conte e Cristina Scognamillo insieme all’Academy di WiCA hanno deciso infatti di assegnare Il WiCAper il Sociale 2024 per i 50 anni dell’UNICEF Italia alla Presidente nazionale Carmela Pace “per aver promosso con dedizione e tenacia i diritti dei bambini e delle bambine” e a Giovanna Mezzogiorno “per il suo impegno a favore dell’UNICEF e per il suo cortometraggio “Unfitting” come regista e sceneggiatrice, che ha al centro della storia il corpo della donna e il bodyshaming”.

“Vorrei ringraziare Claudia Conte e tutta l’Academy per avere pensato al nostro importante anniversario di 50 anni di attività come UNICEF Italia: in questi anni, anche grazie al nostro impegno, i programmi dell’UNICEF hanno avuto risultati importanti per i bambini. Molti progressi sono stati realizzati soprattutto grazie alle campagne di vaccinazione di massa sostenute dall’UNICEF: in 50 anni grazie alle vaccinazioni sono state salvate almeno 154 milioni di vite, ovvero l’equivalente di 6 vite ogni minuto di ogni anno. In questi cinque decenni, abbiamo lavorato con grande tenacia per costruire nel nostro paese una cultura dell’infanzia basata sui diritti sanciti dalla Convenzione ONU del 1989”, ha dichiarato la Presidente nazionale dell’UNICEF Italia Carmela Pace.

Dopo la premiazione, spazio anche all’Afghanistan, con focus particolare sui diritti delle bambine e delle ragazze: se ne parlerà con Paolo Rozera, Direttore generale dell’UNICEF Italia, che è stato nel 2023 nel paese in missione con l’UNICEF. “Lo scorso 13 giugno come UNICEF abbiamo ricordato un triste anniversario: 1.000 giorni dall’annuncio del divieto di frequentare le scuole secondarie per le ragazze in Afghanistan. 1.000 giorni fuori da scuola pari a 3 miliardi di ore di lezione perse. Per 1,5 milioni di ragazze, questa esclusione sistematica non è solo una palese violazione del loro diritto all’istruzione, ma comporta anche opportunità sempre più scarse e un peggioramento della salute mentale. Non possiamo dimenticare i loro diritti. Le loro vite, il futuro, le speranze e i sogni sono in bilico”, ha sottolineato Paolo Rozera, Direttore generale dell’UNICEF Italia.

Sarà presente anche Zahra Hamadi, attivista afgana per una emozionante testimonianza.

Le altre premiate di questa edizione 2024, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, saranno Patty Pravo, Sofia Raffaeli, ginnasta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, la giornalista Laura Delli Colli e i registi Andrew Haig e Agnieszka Holland.

WiCA è prodotto da Claudia Conte, giornalista e conduttrice, che ne è anche testimonial.

L’appuntamento è il 3 settembre, durante la Mostra del Cinema di Venezia, presso l’Italian Pavilion che ospiterà la premiazione della IX edizione del Premio.

Fanno parte della Academy di WiCA le giornaliste Fulvia Caprara, Paola Casella, Alessandra De Luca, Titta Fiore, Mariza Gandolfi, Alessandra Magliaro, Antonella Nesi, Chiara Nicoletti, Cristiana Paternò, Angela Prudenzi, Marina Sanna, Cristina Scognamillo, Stefania Ulivi.

WiCA è realizzato con il sostegno del MiC Ministero della Cultura e dell’Audiovisivo – Direzione Generale per il Cinema.