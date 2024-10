Honsell (Open): urge reparto completo di dermatologia a Udine per far fronte all’emergenza melanoma in Fvg

“Ho depositato oggi un’interrogazione rivolta all’Assessore Riccardi per fare luce sulla gestione dei casi di melanoma e altre patologie dermatologiche gravi nell’ASUFC: la questione ruota attorno alla mancanza di un reparto completo di Dermatologia con posti letto presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, nonostante la preoccupante incidenza di tumori cutanei in FVG.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.

“Recenti dati dimostrano che il Friuli Venezia Giulia registra un’incidenza di melanomi tre volte superiore alla media nazionale, con oltre 400 nuovi casi diagnosticati negli ultimi tre anni” ha dichiarato Honsell. “Tuttavia, l’Ospedale di Udine non dispone di un vero e proprio reparto di Dermatologia, ma solo di un ambulatorio e di un servizio di day hospital, non sufficienti a garantire un’assistenza completa ai pazienti affetti da patologie così gravi.”

“La gestione dei pazienti affetti da melanoma richiede cure specialistiche che non possono essere garantite in modo adeguato da un ambulatorio o da un day hospital. Un reparto completo è essenziale per offrire un percorso terapeutico efficace e rispondere a una vera emergenza sanitaria regionale” ha aggiunto il Consigliere.

“Chiediamo che si intervenga con urgenza per risolvere una situazione che penalizza gravemente i pazienti del Friuli Venezia Giulia” ha concluso Honsell. “Il diritto alla salute è un diritto fondamentale, e non possiamo permettere che la mancanza di un reparto specializzato comprometta la qualità delle cure per chi affronta malattie così complesse e debilitanti.”