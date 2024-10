Honsell: Preoccupazione per sentenza del Tar Fvg su ricorso Danieli: indebolito il diritto di petizione e la libertà di espressione

“La decisione del TAR di accogliere il ricorso della Danieli di ottenere i nominativi dei sottoscrittori della petizione al Consiglio Regionale FVG contro l’acciaieria per procedere con “azioni risarcitorie e querele di diffamazione” nei loro confronti, ci lascia molto delusi e preoccupati.

Al di là del fatto che non fu mai dichiarato che la decisione di non sostenere l’iniziativa da parte della Regione dipendesse dalla petizione, riteniamo che lo strumento della petizione venga così profondamente indebolito da questa sentenza. Le dichiarazioni nel ricorso della Danieli sono molto pesanti nei confronti dei cittadini firmatari e renderanno tutti molto più restii ad esprimere il loro pensiero quando andrà in contrasto con un colosso industriale o un altro potentato.

Questa sentenza avrà l’effetto di rendere più debole il diritto democratico di esprimere il proprio dissenso politico nei confronti dell’autorità.

Infine il TAR equipara la petizione ad un esposto, ma sono concetti diversi. Un grazie sincero all’Avvocato Monai autentico difensore dei diritti civili.” Così si è espresso un Furio Honsell, Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG che si era costituito ad opponendum nella causa.