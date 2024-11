Honsell: urge chiarezza sul futuro del lago dei Tre Comuni e sulla gestione delle sue acque

“Oggi in Commissione ambiente del Consiglio Regionale è stata discussa la mozione relativa alla richiesta di un approfondimento sulla possibilità di realizzare un by-pass delle acque turbinate dalla centrale idroelettrica di A2A nel Lago dei Tre Comuni. La mozione di tutta l’opposizione (a prima firma Pellegrino) era stata stralciata per un approfondimento parecchi mesi fa.

È emerso che nulla ancora è stato fatto con i 2 milioni messi in occasione dell’assestamento di luglio. Come Open Sinistra FVG abbiamo chiesto che venga al più presto, d’intesa con il Laboratorio Lago, definita la Commissione che deve valutare la sostenibilità idrica autonoma del Lago al netto dell’apporto dell’acqua turbinata. A nostro avviso il bypass non comprometterebbe affatto il Lago.

Abbiamo anche chiesto a che punto si trovi la procedura di valutazione del progetto che dovrebbe realizzare il nuovo canale SADE. Anche questo progetto è a nostro avviso molto pericoloso per il fragile equilibrio delle acque potabili nella pianura friulana. Tale canale andrebbe ad incidere anch’esso sull’apporto al Lago, al Tagliamento e alle falde.

La risposta ricevuta dall’Ing. Canali è stata che molte sono state le richieste di approfondimento nella conferenza di servizi. Quindi esprimiamo soddisfazione sulla prudenza nel valutare tale opera. La mozione sul bypass invece verrà ulteriormente discussa nel prossimo Consiglio regionale.” Così si è espresso Furio Honsell consigliere regionale di Open Sinistra FVG.