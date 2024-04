I Comitati contro la richiesta della Danieli di accedere ai nomi dei firmatari della petizione contro l’Acciaieria nella laguna di Grado e Marano

Domani avrà luogo l’udineza al Tar Fvg che dovrà decidere sulla richiesta della Danieli Spa di accedere ai nomi dei firmatari della petizione contro l’Acciaieria nella laguna di Grado e Marano. Come è noto la richiesta della Danieli di accedere ai dati dei firmatari della petizione contro l’installazione dell’acciaieria nella Laguna di Grado e Marano ha sollevato da subito serie preoccupazioni riguardo alla protezione della privacy, della libertà di espressione e nei confronti della trasparenza dei processi decisionali. La petizione, sostenuta da migliaia di cittadini che si sono opposti alla costruzione dell’acciaieria nella delicata Laguna di Grado e Marano, ha rappresentato un’espressione autentica riguardo alle preoccupazioni della comunità locali e dell’interesse per la salvaguardia dell’ambiente naturale e della salute pubblica. La richiesta della Danieli di ottenere accesso ai dati dei firmatari che verrà discussa nella udienza presso il TAR della Regione FVG martedì 23 aprile 2024, se accolta, potrebbe intimidire i cittadini e scoraggiarne la partecipazione civica e democratica. La privacy dei firmatari dovrebbe quindi essere rigorosamente protetta, e non dovrebbe essere compromessa da interessi commerciali o politici. Confidiamo, quindi, che le autorità competenti respingano questa richiesta e garantiscano che i dati dei firmatari della petizione siano trattati con la massima riservatezza e rispetto per la privacy. Inoltre, esortiamo la Danieli a desistere da azioni contrarie alla volontà manifestata dai cittadini Friulani nei riguardi del progetto dell’Acciaieria nella laguna. La difesa dell’ambiente e della democrazia richiede il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini e una partecipazione inclusiva e trasparente ai processi decisionali. Siamo determinati a difendere tali principi e a garantire che le voci delle comunità locali siano ascoltate e rispettate.