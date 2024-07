I finalisti del premio Campiello ospiti di Confindustria Udine. Venerdì prossimo nella Torre di Santa Maria l’incontro con gli autori

Il tour estivo di incontri con i finalisti del premio Campiello fa tappa a Udine. Venerdì 5 luglio, alle 18, la Torre di Santa Maria di Confindustria Udine accoglierà la cinquina di autori che, sabato 21 settembre, al “Gran Teatro La Fenice” di Venezia, si contenderà la 62^ edizione del concorso di narrativa contemporanea promosso dalla Fondazione Il Campiello e Confindustria Veneto, al termine dalla votazione della Giuria dei trecento lettori anonimi.

Ospiti della Vetrina dell’ingegno di Confindustria Udine – unica tappa regionale di un ciclo di 16 incontri che ha preso avvio a Roma il 19 giugno scorso e si concluderà il 28 luglio a Venezia – saranno dunque Antonio Franchini con “Il fuoco che ti porti dentro” (Marsilio), Federica Manzon con “Alma” (Giangiacomo Feltrinelli), Michele Mari con “Locus Desperatus” (Giulio Einaudi editore), Vanni Santoni con “Dilaga ovunque” (Laterza), Emanuele Trevi con “La casa del Mago” (Ponte alle Grazie), in dialogo con lo scrittore e poeta friulano Ivan Crico, che condurrà la serata.

Introdurrà l’evento la vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, che alla sua vigilia illustra così le ragioni di questo incontro: “Accogliamo con grande soddisfazione il Campiello nella Torre di Santa Maria, dove il binomio impresa e cultura è già un valore condiviso e concretamente praticato. Questo prestigioso appuntamento con il meglio della letteratura italiana contemporanea si inserisce a pieno titolo in un percorso di consapevolezza del legame forte tra il patrimonio culturale e l’attitudine a costruire, appunto nelle imprese, lavoro, benessere, inclusione sociale. Valorizzare la cultura in tutte le sue manifestazioni, la scienza, la ricerca, l’intraprendenza e quindi, in ultima istanza, le moltiformi capacità dell’ingegno umano, è la via maestra per costruire, a maggior ragione in tempi così difficili, un futuro con maggiore e migliore equilibrio”.

La partecipazione all’evento è gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per partecipare è indispensabile iscriversi sul sito internet di Confindustria Udine.