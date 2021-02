I Mellow Mood protagonisti della Polinote Music Room

Ad aprire gli appuntamenti online della Polinote Music Room per il 2021 - saranno i Mellow Mood, gruppo reggae di Pordenone, lunedì 22 febbraio alle 21.00. L'appuntamento online trasmesso sulla pagina Facebook dal salotto musicale Polinote Music Room . A presentare e a intervistare la giovane band pordenonese di fama internazionale sarà il musicista e insegnante Giovanni Gorgoni. La conversazione spazierà tra musica ed esperienze di vita, racconti e considerazioni sull'attività musicale attuale. Non mancheranno approfondimenti sul Mellow Modd pensiero “la musica e la consapevolezza spirituale sono gli strumenti più efficaci a nostra disposizione per superare i momenti difficili e continuare a camminare sulla retta via” e sulla loro critica alla scellerata economia di mercato dei giorni nostri, che spinge anche attraverso l’arte a consumare di più, produrre di più e vivere “alla grande” invece di nutrire solide relazioni personali, prendersi cura gli uni degli altri e apprezzare quanto già possediamo. Polinote Music Room è un progetto realizzato dalla scuola di musica Polinote di Pordenone, con la direzione artistica di Luca Colussi e Giovanni Truant. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Pordenone, l'Associazione Sviluppo Territorio C’entro Anch’io di Pordenone, lo studio grafico Interno99 di Cordenons e il supporto tecnico di Davide Pettarini della cooperativa Claps. Arricchiscono il salotto musicale le opere di Diego Flaiban. “Siamo soddisfatti dei riscontri avuti dagli eventi on line – afferma la presidente di Polinote Giulia Romanin – e rimaniamo in attesa di potere riprendere i laboratori e workshop in presenza”. I prossimi appuntamenti - lunedì 8 e 22 marzo – avranno come protagonisti Angelo Comisso e Luca Colussi.

I Mellow Mood nascono a Pordenone nel 2005 e negli ultimi anni si sono affermati come uno dei nomi più importanti del panorama reggae europeo. Giunti ormai al quinto album (“Large”, 2018), hanno partecipato ad alcuni dei festival più importanti del pianeta, come Rototom Sunsplash (Spagna), Eurockéennes (Francia), California Roots (USA) e Jamming Festival (Colombia). Dal 2015 curano La Tempesta Dub, sub-label dell’omonima e più conosciuta etichetta indipendente italiana. Il loro ultimo singolo “Laser Sight” è uscito il 26 febbraio 2021 in collaborazione con l’etichetta statunitense Ineffable Records.