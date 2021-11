I Mercatini di Natale 2021 in Friuli-Venezia Giulia

Dalle città più grandi e famose per arrivare fino ai paesi più piccoli e caratteristici, sono tante le località che quest’anno torneranno a farsi belle grazie ai Mercatini di Natale. Dopo lo stop dello scorso anno dovuto al Covid, quest’anno si riparte alla grande, ma sempre nel pieno rispetto delle misure anti-Covid. La data di inizio cambia da località a località, mentre il giorno di chiusura è quasi sempre il 6 gennaio 2022, il giorno di Befana, che per moltissimi italiani significa anche la tradizione della Lotteria Italia (info su tutte le categorie dei premi 2021/22 ) Ora vediamo insieme nel dettaglio cosa aspettarsi da alcuni dei Mercatini di Natale più importanti ed interessanti della Regione.

Trieste

L’affascinante città di frontiera propone uno dei mercatini natalizi più interessanti della Regione, che quest’anno avrà come punto di riferimento al centro della Piazza Sant'Antonio uno splendido albero di Natale illuminato di bianco, donato come sempre dal Comune di Sesto Pusteria. Il mercatino accoglie espositori non solo regionali, ma anche quelli provenienti dalle altre regioni e da oltre i confini italiani. Nei vari stand verranno messe in mostra splendide produzioni artigianali ed ovviamente le tipiche specialità enogastronomiche regionali. L’appuntamento è dal giorno dell'Immacolata fino al 24 dicembre.

Udine

Ad Udine per i Mercatini di Natale verranno allestite 15 casette di colore rosse che, nella bellissima Piazza San Giacomo, ospiteranno altrettante botteghe artistiche. Le creazioni artigianali, molte delle quali a tema natalizio, saranno affiancate dalle specialità gastronomiche del territorio.

Durante i giorni dei mercatini gli organizzatori proporranno anche un ricco programma di animazione per tutti i visitatori, ed in particolar modo per i bambini.

Pordenone

Luci colorate ed addobbi, assieme alle caratteristiche casette dei Mercatini di Natale, saranno protagonisti in Piazza XX Settembre a Pordenone, al centro della quale ci sarà come sempre un grande abete. Il mercatino natalizio prenderà il via il 26 novembre con l'accensione dell'albero e resterà aperto fino al 6 gennaio.

Un motivo in più per visitare i Mercatini di Natale di Pordenone è il tradizionale presepe a misura d’uomo, che ogni anno viene allestito nella Loggia del Palazzo Municipale.

Palmanova

Quello di Palmanova è uno dei Mercatini di Natale più grandi del Friuli-Venezia Giulia. Sono circa 150 gli espositori che, durante il periodo natalizio, espongono le loro creazioni artistiche nelle tradizionali casette in legno. Come ogni anno i visitatori potranno degustare alcuni dei prodotti tipici della cucina friulana ed ovviamente non mancheranno dolci e vin brulè. Le giornate ai mercatini natalizi saranno animate da luci, musica e spettacoli.

Lignano Sabbiadoro

In quella che è considerata una delle più note località balneari dell'Adriatico si svolgeranno dei Mercatini di Natale assolutamente da non perdere. Nel centro storico di Lignano Sabbiadoro verranno allestite le casette in legno nelle quali gli artigiani esporranno le loro creazioni. I mercatini verranno inaugurati il 27 novembre ed andranno avanti fino a tutto il mese di gennaio 2022. Il 4 dicembre verrà svelato anche il bellissimo presepe di sabbia, giunto quest’anno alla sua 18^ edizione.