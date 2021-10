I vincitori del Concorso Internazionale per Clarinetto Città di Carlino

Ottimo successo per il 19° Concorso Internazionale per Clarinetto Città di Carlino, che grazie all'impegno della Nuova Banda di Carlino Aps - promotrice della manifestazione - ha nuovamente trasformato il Comune friulano, per quattro giorni, in capitale della grande musica, con la presenza di 52 talenti da tutto il mondo e di una qualificatissima giuria.

Nella categoria Clarinetto Basso (riservata ai giovani fino ai 35 anni e dunque agli strumentisti avviati verso la carriera concertistica) podio interamente italiano: prima Irene Marraccini, secondo premio non assegnato, terzo Fabio Busetto Datto, ex aequo con Mark La Regina. Nella Senior hanno invece brillato la giapponese Sawako Ushimado (seconda classificata: non è stato infatti assegnato il primo premio) e un italiano, Gianmarco Corinto.

Passando alle categorie riservate ai più giovani: in quella per i piccoli e piccolissimi, la Baby (fino ai 12 anni), primo posto ex aequo per Teresa Fumagalli e Tommaso Bertozzi; si passa poi al terzo classificato, Federico Antonello. Nella Junior A (per ragazzi fino ai 16 anni) si è distinto l'ungherese Màrton Csongár, seguito dalla slovena Ana Krapež e da Matteo Midali, terzo, mentre nella sezione Junior B (fino ai 20 anni) il migliore è stato il serbo Slaven Balač; nessun secondo premio, terzo per Luca Scappagnini.

Nonostante le complicazioni logistiche provocate dal periodo emergenziale le attività si sono svolte in piena regolarità, senza alcun intoppo, e lo stesso è avvenuto per la serata di gala conclusiva, con le esibizioni e le premiazioni dei vincitori da parte delle autorità: forte, dunque, la soddisfazione della Nuova Banda di Carlino, che non appena calato il sipario sulla 19^ edizione già inizierà a ragionare sulla prossima, quella del ventennale, in programma dal 27 al 30 ottobre 2022.