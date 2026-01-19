Icop rafforza la struttura manageriale: Luca Fontana è il nuovo Group Chief Operating Officer

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit comunica la nomina di Luca Fontana a Group Chief Operating Officer (COO) di ICOP, impresa leader nel settore dell’ingegneria del sottosuolo e delle infrastrutture.

La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento della struttura manageriale del Gruppo ed è coerente con le linee guida del nuovo Piano Industriale, finalizzate al consolidamento dell’assetto organizzativo e al miglioramento dell’efficacia dei processi operativi e di integrazione, in un contesto di crescita e sviluppo internazionale.

A diretto riporto dell’Amministratore Delegato, Luca Fontana supporterà il coordinamento delle attività del Gruppo, contribuendo allo sviluppo e all’allineamento dei modelli di governance, dei processi decisionali e delle funzioni trasversali a supporto della crescita e dell’evoluzione organizzativa.

Il suo contributo riguarderà inoltre il coordinamento dei processi di integrazione tra le diverse società del Gruppo, in particolare con riferimento alle recenti acquisizioni di Palingeo in Italia e AGH negli USA, nonché, sotto il profilo operativo e gestionale, il supporto alle future iniziative di sviluppo internazionale e la valutazione delle implicazioni connesse a operazioni di crescita e aggregazione selettiva.

“ICOP poggia su fondamenta industriali estremamente solide, costruite su valori forti, competenze distintive, specializzazione e disciplina finanziaria. La crescita degli ultimi anni non è episodica, ma il risultato di una strategia chiara e coerente. Il portafoglio ordini, insieme alla concretezza delle nuove opportunità in vista, uniti a un approccio selettivo nella scelta dei lavori e a una crescente diversificazione geografica, garantiscono una prospettiva solida di ulteriore e significativo sviluppo nei prossimi anni” le prime parole di Luca Fontana da nuovo Group Chief Operative Officer di ICOP. “Ci attende un futuro di continua creazione di valore, con un’attenzione costante all’eccellenza esecutiva per rispondere alle esigenze dei nostri clienti, accompagnata da una profittabilità distintiva nel settore e sostenibile nel lungo termine”, ha concluso.

Luca Fontana vanta circa trent’anni di esperienza internazionale in ruoli di elevata responsabilità all’interno di gruppi industriali e infrastrutturali complessi, con un focus sulla gestione operativa, sull’integrazione di organizzazioni articolate e sull’esecuzione di programmi di investimento su larga scala.

Dal 2020 al 2025 ha ricoperto il ruolo di Direttore CAPEX Investments (BU Ingegneria & Realizzazione) in Autostrade per l’Italia, con responsabilità sull’intero ciclo degli investimenti infrastrutturali. In precedenza, ha ricoperto incarichi di Chief Executive, Project & Construction Management, a livello regionale in AECOM e ha maturato oltre vent’anni di esperienza in Foster Wheeler, assumendo ruoli manageriali crescenti nell’ambito della direzione progetti, della gestione operativa e dello sviluppo strategico come Managing Director delle operations in Asia Pacific. È Vice Chair Investment Committee del BIAC, il Business and Industry Advisory Committee dell’OCSE, ed External Advisor di Bain & Company.

***

ICOP

Fondata nel 1920 dalla famiglia Petrucco, ICOP è una società di ingegneria del sottosuolo attiva in ambito nazionale ed internazionale nei settori delle fondazioni speciali, del microtunneling e delle opere marittime. Prima società benefit nel settore, ICOP opera negli Stati e nei principali mercati europei supportando attori privati e pubblici – con un’attenzione ai rapporti consolidati – in progetti a elevato contenuto ingegneristico legati allo sviluppo di infrastrutture critiche (metropolitane di Parigi, Copenaghen, etc.) e nel rafforzamento delle reti di trasporto energetico e idrico (gasdotti, acquedotti). Il gruppo ha sede a Basiliano (UD) e impiega oltre 1.000 persone nel mondo.