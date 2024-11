Idealservice continua a crescere sia nel settore del facility management sia nei servizi ambientali 

Prosegue la crescita di Idealservice, che già nel 2023 aveva registrato un fatturato di 157 milioni di euro (+ 9% rispetto al 2022), un patrimonio netto di 69 milioni ed una posizione finanziaria netta di +7.5 milioni, classificandosi al 31° posto tra le aziende Top500 della Regione FVG.

Nei primi nove mesi di quest’anno, la cooperativa con sede a Pasian di Prato (Udine), che conta 4.246 lavoratori in tutta Italia (1.382 soci e 2.864 dipendenti), di cui il 70% donne, ha approvato un consuntivo che proietta la società a 173 milioni di euro nel 2024 (+11% rispetto al 2023) ed un utile in linea con l’anno precedente. In generale, la proiezione al 31 dicembre prevede ricavi per 95 milioni di euro nel settore dei servizi ambientali e 78 milioni di euro nel settore del facility management.

BETASINT. “Idealservice ha appena formalizzato (27 novembre 2024) l’acquisizione del 100% delle quote di Betasint srl, Energy Service Company (ESCo), di Milano, attiva nei campi dell’efficienza energetica, della realizzazione impianti da fonti energetiche rinnovabili, dei servizi energia e della conduzione e manutenzione di impianti tecnologici – ha annunciato il presidente Marco Riboli -. Realtà solidamente radicata nel Nord Ovest Italia da 30 anni, Betasint ha sviluppato un fatturato di oltre 17 milioni di euro nel 2023 attraverso una struttura di 80 professionisti tra operai ed impiegati”.

IMPIANTI RIFIUTI URBANI E SPECIALI DI MONTEBELLO VICENTINO. “Abbiamo inoltre potenziato il comparto di selezione, recupero e valorizzazione dei rifiuti, acquisendo due impianti di selezione rifiuti urbani e speciali a Montebello Vicentino (Vicenza) – ha proseguito Riboli -. I due impianti si sviluppano su una superficie di 8.000 mq e sono autorizzati per trattare 210.000 tonnellate di rifiuti urbani e speciali all’anno. Dal 1° gennaio 2025, questi due impianti entreranno all’interno di Idealservice”.

INVESTIMENTI GREEN PER 24 MILIONI. ”Le due acquisizioni – ha ricordato il presidente – si inseriscono all’interno del piano strategico di Idealservice che mira a rafforzare la presenza della cooperativa sia nel settore dei servizi ambientali, sia nel settore del facility management e dell’energia, in un momento storico in cui nel mercato si stanno intensificando le richieste di offerte integrate e di proposte green”. Gli investimenti per le due operazioni ammontano a 24 milioni di euro.

VERSO IL “GLOBAL CITY”. “Il filo conduttore dei nostri servizi rimane quello di offrire alle comunità e ai territori servizi di qualità e sostenibili tanto da un punto di vista ambientale quanto economico – ha concluso Riboli -. Il fine ultimo della nostra proposta progettuale è una sorta di servizio di “Global City”, dove proporre raccolta, selezione e recupero dei rifiuti abbinati ai servizi destinati agli immobili, tanto di pulizie quanto di manutenzione ed efficienza energetica”.

RISTORNO AI SOCI E WELFARE. Centrale resta la politica di condivisione e ristorno ai soci degli utili: nel 2023 i lavoratori interessati sono stati 888 su 1.382, pari al 64%, per un totale di 546 mila euro. Il welfare aziendale comprende anche buoni spesa in occasione delle festività, borse di studio per i figli dei soci, erogazioni economiche in favore dei lavoratori disabili e caregivers, bonus genitorialità e corsi gratuiti di italiano per i lavoratori stranieri.

Nel 2022 Idealservice è stata tra le prime aziende in Italia ad ottenere la Certificazione per la Parità di Genere e la Certificazione per la Diversità ed Inclusione, nel 2023 tra le prime aziende nazionali ad ottenere l’ambita Certificazione ESG.