“Giuseppe Ungaretti. Gorizia e il Carso”. Apertura straordinaria ministeriale dell’Archivio di Stato di Gorizia

L’Archivio di Stato di Gorizia, in collaborazione con il Club per l’UNESCO di Gorizia, organizza un’apertura straordinaria diurna assolutamente eccezionale, nel corso della quale avrà luogo una presentazione intitolata “Giuseppe Ungaretti. Gorizia e il Carso”. Il professor Gianfranco Trombetta, ideatore del Parco Ungaretti, sabato 30 novembre 2024 alle ore 10.30 presso l’Archivio di Stato di Gorizia, terrà un incontro dedicato a temi cari ad Ungaretti, a partire dai forti richiami alla pace ed alla fratellanza umana che il poeta ha rivolto alla società civile della nostra regione nel 1966. Un messaggio che ha rivoluzionato il significato fino ad allora evocato dai luoghi in cui si era svolto il primo conflitto mondiale. Le tristi pagine della cronaca internazionale di questi giorni ci fanno intuire l’attualità del lascito morale e letterario di Giuseppe Ungaretti, sul quale tutti siamo invitati a riflettere. La partecipazione all’evento è libera e gratuita: l’accesso sarà consentito fino all’esaurimento dei posti disponibili. Pertanto, si invita a prenotare un posto scrivendo all’indirizzo email:

as-go@cultura.gov.it