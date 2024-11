Primo convegno provinciale sul graphic journalism, due incontri a cura del palazzo del fumetto

Ha il volto di due donne – l’iraniana Nassim Honaryar e l’italo tunisina Takoua Ben Mohamed – il primo convegno provinciale sul graphic journalism – organizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pordenone assieme alla Commissione Pari Opportunità, in collaborazione con il Palazzo del Fumetto e l’Ordine dei giornalisti FVG – in programma venerdì 29 novembre 2024, con un momento formativo al mattino riservato alle scuole e un evento aperto al pubblico alle 18 nell’Auditorium del Palazzo del Fumetto.

“Abbiamo scelto di riflettere sulla condizione femminile nel mondo e sulle diverse forme di violenza di genere – afferma l’Assessora alle Pari Opportunità Guglielmina Cucci – attraverso i linguaggi del graphic journalism e della graphic novel che si sono rivelati media particolarmente efficaci e di impatto per dare voce a quelle donne che normalmente faticano ad averla, e che proprio in questi ambiti hanno trovato il modo di esprimere i propri talenti. Libertà di scelta, diritti, rispetto, inclusione sono i temi portanti di un confronto che porta in evidenza la grande resilienza delle donne a partire proprio dall’Iran, dove la battaglia per i diritti civili in particolare della componente femminile, continua ad avere esiti tragici come ci raccontano incessantemente le cronache, per arrivare al mediterraneo e all’Italia, dove ancora tante sono le zone di ombra”.

“L’impegno per questo convegno, che costituisce un momento importante per il Palazzo del Fumetto – dichiara il presidente Marco Dabbà – è il punto di partenza per un percorso che sottenda le attività divulgative e di sensibilizzazione in questi ambiti che riteniamo centrali tra le nostre proposte, facendo anche seguito alla sottoscrizione del protocollo Carta di Pordenone e quindi a una particolare attenzione alla figura della donna”.

Grazie alla presenza delle due autrici l’evento permetterà di conoscere i loro percorsi personali anche in relazione ai rispettivi paesi di origine e alla loro esperienza in Italia, ma anche di comprendere meglio cosa sia il graphic journalism e come questo strumento potrebbe essere utilizzato anche a livello locale per fare informazione, capendone punti di forza e limiti come strumento di informazione e sensibilizzazione.

L’appuntamento vuole essere un punto di partenza dedicato a tutte le persone interessate: nuove generazioni, professionalità della comunicazione e chi ha la curiosità di saperne di più.

Nassim Honaryar, autrice iraniana, menzione speciale ai BRAW 2020 per Ninna Nanna a Teheran, ha scelto la forma del romanzo a fumetti per portare l’attenzione su tematiche d’attualità come la condizione femminile nel suo paese d’origine. Nel suo libro, attraverso una storia di quotidiana disperazione e rivalsa, offre un ritratto dell’Iran contemporaneo,

Takoua Ben Mohamed, autrice italo-tunisina, docente di graphic journalism per la piattaforma Domestika, affianca al linguaggio del romanzo a fumetti quello del giornalismo a fumetti per sensibilizzare contro razzismo, maschilismo e islamofobia. “Donna dell’anno” 2021 per la rivista D – la Repubblica delle donne, è insignita di numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio speciale per Miglior Graphic Journalism a livello europeo (2019).

L’iniziativa prevede due momenti:

ore 11.15 mattinata per le scuole al Liceo Artistico Galvani di Cordenons in cui le autrici Nassim Honaryar (in presenza) e Takoua Ben Mohamed (in collegamento) presenteranno il loro percorso artistico e le loro opere, con una particolare attenzione alle scelte fatte nel corso delle loro carriere, in modo di essere d’ispirazione per gli studenti;

ore 18.00 un incontro pubblico aperto alla città all’Auditorium del Palazzo del Fumetto di Pordenone in cui le autrici Nassim Honaryar (in presenza) e Takoua Ben Mohamed (in collegamento) presenteranno il loro percorso artistico e le loro opere in modo da incuriosire chi ancora non legge fumetti e non conosce la differenza tra graphic novel e graphic journalism.