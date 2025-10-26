Ieri a Udine partecipata manifestazione contro i passaggi a livello in città

Un folto gruppo di cittadini dell’atea interessata hanno dato vita ieri a Udine in via Cividale all’ennesima protesta per dire no ai passaggi a livello proponendo, come è noto, un parco urbano che sarebbe il più lungo d’Italia una volta tolte le sbarre. Dopo 14 anni di lotte e 15 Mila firme nulla è cambiato lamentano dal comitato promotore della protesta. I cittadini continuano a vivere prigionieri di 5 passaggi a livello che si chiudono 156 volte al giorno , dimenticando che a 200 metri esiste la ferrovia interrata sulla quale già da oggi possono essere trasferiti tutti i treni passeggeri. E’ stato anche annunciato che Giovedì 11 dicembre il Circolo Mansi , Europa Verde insieme ai simpatizzanti delle 5 stelle daranno vita ad una manifestazione in Regione a Trieste per denunciare, affermano che: “non è cambiato nulla, solo promesse e bugie”.