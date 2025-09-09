Ieri alla Camera dei Deputati l’imprenditore FVG Michele Sangion: “Con l’AI il Made in Italy guida il futuro”

Ieri, lunedì 8 settembre alle ore 13:00, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, Michele Sangion – imprenditore del Friuli Venezia Giulia, pioniere e divulgatore internazionale dell’intelligenza artificiale – ha tenuto una relazione dedicata al ruolo strategico dell’AI per la competitività del Made in Italy e per l’export delle imprese italiane.

Riconosciuto tra i principali esperti europei di AI, Sangion ha maturato esperienze internazionali (tra cui la fondazione di un’azienda negli Stati Uniti), ha ottenuto il Primo Premio del Politecnico di Milano per tecnologie innovative nella Pubblica Amministrazione ed è vincitore di AI Awards internazionali, risultati che ne hanno consolidato la leadership nel settore.

Nel suo intervento, Sangion ha illustrato come l’adozione responsabile dell’AI abbia già migliorato processi produttivi, tutela dei marchi e comunicazione digitale delle aziende italiane, delineando una visione di “Modern Italy” in cui dati, creatività e manifattura si rafforzano a vicenda per generare valore nei mercati globali. In particolare, ha evidenziato l’impatto delle tecnologie di automazione, degli agenti AI e dell’analisi predittiva nel sostenere l’export, ridurre gli sprechi, innalzare gli standard qualitativi e presidiare la reputazione dei brand italiani all’estero.

Un passaggio centrale è stato dedicato a Nova Polis – Ok School, il primo liceo umanistico che integra agenti di intelligenza artificiale a supporto di studenti, docenti e famiglie, con avvio previsto a settembre: un modello educativo unico in Italia che coniuga umanesimo e innovazione, orientamento alle competenze e cittadinanza digitale, con particolare attenzione a etica, privacy e uso consapevole delle tecnologie. Accanto a Nova Polis, Sangion è anche executive strategy di Area 12 Hub, centro di innovazione che accompagna le imprese nell’adozione dell’AI e nell’accesso a fondi pubblici e ministeriali per l’innovazione, con progetti che vanno dalla prototipazione rapida alla messa in produzione.

“Il Made in Italy non deve temere il futuro, ma guidarlo. Con l’intelligenza artificiale possiamo rafforzare la nostra identità, difendere le nostre eccellenze e portarle in ogni angolo del mondo”, ha dichiarato Michele Sangion.

L’intervento è stato trasmesso in diretta su webtv.camera.it e ha raccolto l’attenzione di rappresentanti istituzionali, imprese, associazioni di categoria e mondo dell’istruzione.