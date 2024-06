Ieri il presidio sotto il comune di Spilimbergo della Campagna “Tagliamento Libero”

Ieri, martedì 25 giugno, si e’ svolto il presidio No Diga per un Tagliamento Libero davanti alla sede Municipale di Spilimbergo, per chiedere che venisse approvato un Odg che chiedeva il ritiro della Delibera 530.

Oltre ad una folta rappresentanza della popolazione locale hanno partecipato persone provenienti da diverse parti della Regione, in solidarietà alla Campagna “Tiliment Libar – Tagliamento Libero”.

Il Consiglio comunale di Spilimbergo per l’ennesima volta ha deciso di voltarsi dall’altra parte, rifiutando non solo di prendere una posizione chiara sulla Delibera 530 della Giunta Regionale FVG, ma anche di iniziare qualsivoglia discussione sul tema.

Infatti, nonostante le minoranze avessero proposto ad inizio lavori un Odg a riguardo, dopo una riunione dei capigruppo del Consiglio Comunale, inspiegabilmente c’è stata unanimità tra maggioranza e minoranza sul rinvio dell’argomento al prossimo consiglio comunale che si terrà il 17.07.

La risposta della popolazione ha questa ennesimo rinvio è stata immediata con fischi e cori, che hanno sottolineato la ferma contrarietà emersa dalle mobilitazioni dal basso in questi mesi.

Dopo 216 giorni (23 novembre 2023) dal quando si è cominciato a parlare dell’opera per la prima volta, una delibera del Consiglio Regionale FVG, decine di articoli di stampa locale e nazionale e servizi televisivi, assemblee, mobilitazioni e presidi della popolazione è inaccettabile che non sia ancora emersa una presa di posizione da parte del Comune di Spilimbergo.

Per questo è stata lanciata una grande manifestazione per la tutela dell’ultimo fiume europeo libero e selvaggio a Spilimbergo il 17.07.24, data del prossimo Consiglio comunale, e per chiedere che l’amministrazione di Spilimbergo prenda una posizione chi sia coerente con la volontà popolare che a gran voce da diversi mesi chiede che non venga fatta la traversa sul fiume Tagliamento.

Inoltre, due importanti appuntamenti sono stati rilanciati:

– Venerdì 28 giugno un dibattito informativo dal titolo “Giù le mani dal Tagliamento” che per la prima volta si terrà a Pordenone presso il Circolo Zapata in Via Ungaresca n.38 alle ore 20:30;

– giovedì 4 luglio ore 20:30 presso la sala SOMSI di Tauriano la riunione organizzativa della Campagna “Tiliment Libar – Tagliamento Libero” per organizzare la Grande manifestazione No Diga del 17 luglio e pianificare i prossimi passi.