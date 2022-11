II gruppo Sereni Orizzonti illumina piazza XX settembre a Udine

«La situazione economica è complessa, ma non si può certo rinunciare alle luci di Natale nelle piazze cittadine» spiega Gabriele Meluzzi, amministratore della holding friulana, che fa capo a Massimo Blasoni. Sarà grazie a S.O. Holding che Piazza XX Settembre e palazzo Kechler, di proprietà della holding udinese, verranno illuminati per tutto il periodo natalizio. L’azienda friulana è il secondo gruppo in Italia nel settore della gestione e costruzione delle residenze per anziani – con 5600 posti letto distribuiti in circa 80 strutture in Italia e all’estero. In questo modo, la piazza del mercato udinese e lo storico edificio che si affaccia su di essa, si accenderanno per le festività. A partire dal prossimo mese discese di micro-lampade bianco freddo, lunghe 10 metri e intervallate da punti luce flash, inizieranno a illuminare la facciata di Palazzo Kechler. A installarle sarà la ditta “Luminarie Danilo Marin”, incaricata di posizionare le luminarie anche lungo i sei pali dell’illuminazione pubblica che contornano piazza XX Settembre. Catene luminose, tende e cascate di luci: l’impianto – di grande qualità, affidabile e duraturo – darà luminosità e allegria alla piazza udinese. «Nonostante il periodo di difficoltà» – prosegue Meluzzi – «il Natale ha un significato molto importante per tutti noi e per le famiglie. Ci teniamo a fare la nostra parte e a contribuire agli addobbi della nostra città. A differenza degli anni scorsi, viste le difficoltà legate agli aumenti dei costi nelle residenze per anziani, la spesa dell’illuminazione non sarà sostenuta da Sereni Orizzonti, ma da un’altra azienda del gruppo: Work on Time Spa». Work on Time è l’unica agenzia per il lavoro generalista con sede legale in Friuli-Venezia Giulia – fa parte di S.O. Holding, a cui fanno capo altre società, tra le quali anche Sereni Orizzonti. Fondata nel 2019, l’agenzia è abilitata alla somministrazione di lavoro, opera con 12 filiali su tutto il territorio nazionale, con oltre 1500 occupati. Per l’autunno l’agenzia ha sono in programma Recruiting Day, iniziative e servizi informativi, con lo scopo di offrire opportunità di orientamento, formazione e inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto per i giovani.