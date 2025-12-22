Il 24 dicembre torna il presepe subacqueo al lago di Cornino

E’ tutto pronto, al lago di Cornino, per la magia natalizia del presepe subacqueo, che la sera della Vigilia si rinnoverà per la 51^ volta: tradizione estremamente cara al territorio della Collinare, l’evento richiama puntualmente centinaia di spettatori, da tutto il Friuli Venezia Giulia ma pure da oltre confine, a cominciare da Austria e Slovenia.

L’appuntamento è per le ore 20 del 24 dicembre, quando in riva allo specchio d’acqua sarà celebrata la messa di Natale sulle sponde. Al termine della funzione, che verrà officiata da monsignor Sergio De Cecco, una quarantina di sub dell’Asd Friulana Subacquei – organizzatrice dell’iniziativa – si immergeranno nelle profondità del lago per riemergerne, in un poetico gioco di luci, con la statua di Gesù bambino, che andrà a completare l’allestimento della scena della Natività galleggiante.

L’iniziativa si rinnova grazie all’impegno dei Comuni di Forgaria nel Friuli e Trasaghis, che sostengono la Friulana Subacquei nella logistica insieme al gruppo Ana di Forgaria, il quale, anche quest’anno, predisporrà un chiosco per i ristori; un secondo gazebo sarà allestito dalla Friulana Subacquei. «A tutti loro – dichiara il vicesindaco di Forgaria con delega alla Riserva naturale regionale del lago di Cornino Luigino Ingrassi, che coordina il progetto insieme alla Friulana Subacquei – va il nostro ringraziamento per l’impegno profuso. Intorno al lago – informa quindi – ci saranno 400 metri di catene luminose a led; il presepio sarà composto da 21 statue, che attornieranno l’allestimento centrale a stella con la Natività. Cinquanta ulteriori stelle si illumineranno sincronicamente al momento dell’emersione del Bambin Gesù. Ci auguriamo che anche questa edizione del Natale subacqueo, dopo il grande successo della ricorrenza del cinquantesimo, sia premiata da un folto afflusso di pubblico».