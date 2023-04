Il cerchio si è stretto: arrestata una persona per l’omicidio di Luca Tisi. Ci sarebbe anche un secondo indiziato

Il cauto ottimismo che trapelava dagli investigatori sull’omicidio Luca Tisi era giustificato. E’ stata infatti fermata una persona che ora si trova in Questura sotto interrogatorio. L’uomo secondo le prime indiscrezioni sarebbe stato fermato in pieno centro a Udine nei pressi della sua in zona di via Tiberio Deciani e con lui un possibile complice. Strettissimo per ora il riservo degli inquirenti ma già nelle scorse ore si era avuto sentore che le indagini fossero indirizzate in maniera precisa. Fonfdamentale sarebbe stata l’inquadratura di una telecamera privata di un palazzo che avrebbe immortalato l’uomo, pare di giovane età, in bicicletta in un orario considerato compatibile con quello in cui è stato commesso il delitto. Il soggetto sarebbe stato inquadrato mentre si allontanava dalla galleria dell’ex cinema Capitol scena del crimine davvero violento.

Gli uomini della Squadra mobile della questura di Udine hanno visionato centinaia di frame lavorando sotto la guida del vice dirigente Ferdinando Valvano coordinati dal sostituto procuratore Lucia Terzariol.