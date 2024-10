Il consigliere regionale Honsell denuncia la pericolosa cultura dei doppi standard che sempre più avvelena moralmente la società

“Il genocidio in Palestina va fermato e condannato. Come Open Sinistra FVG esprimiamo sconcerto sul fatto che non abbia ottenuto l’autorizzazione una manifestazione pacifica a Roma sabato scorso a favore del cessate il fuoco immediato. Ma la notizia che studenti triestini abbiano addirittura ricevuto fogli di via a 6 mesi, come fossero delinquenti, perché volevano partecipare alla manifestazione, non sapendo se alla fine sarebbe stata autorizzata, è molto grave. È la dimostrazione che stiamo vivendo una stagione di crescente autoritarismo che conculca il diritto alla libera espressione. Ciò è un fatto ancora più grave se si pensa che a Pordenone sono state invece autorizzate manifestazioni indette da associazioni che richiamano la forza nel loro nome e a cui hanno partecipato esponenti che avevano avuto comportamenti pericolosi in manifestazioni precedenti.

Non vogliamo che come in Israele, secondo le denunce di Amnesty International, anche in Italia ci siano doppi standard.”

Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale per la circoscrizione di Pordenone di Open Sinistra FVG.