Il Consiglio Generale dell’ANCE Alto Adriatico sul presente e sul futuro del settore delle costruzioni

Fare il punto sulla situazione presente e sulle prospettive future del settore dell’edilizia: ANCE Alto Adriatico, nell’ultimo Consiglio Generale del 14 giugno 2023, ha discusso di futuro, di comunicazione e di una nuova cultura del mondo dell’edilizia. Sui temi sono intervenuti tra gli altri i Consiglieri dell’ANCE Alto Adriatico Michele Pecchi, Amministratore della Ennio Riccesi Holding Srl., e Marco Balsamini, Titolare della Balsamini Impianti Srl. Nello specifico si è parlato dell’evoluzione compiuta dal settore e delle prospettive ampie e favorevoli per ulteriori sviluppi futuri. L’innovazione tecnologica che sta interessando e interesserà molti ambiti del mondo delle costruzioni ha incentivato una nuova cultura sociale e aziendale. Il settore risulta completamente diverso dal passato ed è importante comunicarlo soprattutto alle nuove generazioni, aggiornandosi sui loro canali d’informazione e comprendendo la loro visione della società e del mondo. C’è inoltre necessità di lavorare al superamento dei vecchi modelli, che a volte risiedono ancora nell’immaginario legato al settore. Sono preconcetti che non corrispondono all’effettiva situazione dell’edilizia, che si basa su metodologie e attrezzature innovative, e una meccanizzazione e programmazione strutturata di tutte le fasi produttive. In ultimo ci si rivolge ancora una volta alle nuove generazioni, mostrando come il settore offra ampio spazio per una carriera soprattutto in un ambiente dinamico come quello italiano che, diversamente dal resto di Europa, si compone di realtà frammentate che coprono nicchie di mercato e richiedono figure altamente specializzate.