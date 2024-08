Il Consorzio boschi carnici attualizza il piano di gestione forestale

Il consiglio di amministrazione del Consorzio Boschi Carnici ha deliberato la revisione del Piano di Gestione Forestale consorziale per il periodo 2024/2036. L’ultima revisione risaliva al 2012 ed aveva validità fino al 31 dicembre del 2023. “Da svariati decenni la gestione forestale della proprietà consorziale viene condotta secondo un approccio multifunzionale, che mira a valorizzare i comprensori di proprietà in linea con le previsioni dello strumento di pianificazione al fine di potenziarne le finalità multiple in un’ottica di sostenibilità, e, proprio per questo motivo abbiamo voluto provvedere alla revisione di uno strumento basilare per garantire la corretta attuazione degli interventi selvicolturali, fondamentali al mantenimento del corretto funzionamento e della resilienza degli ecosistemi forestali” ha dichiarato il presidente del Consorzio Luigi Cacitti che, insieme al consiglio d’amministrazione, ha deciso di procedere alla domanda di contributo regionale per la revisione del Piano di gestione forestale. I fondi messi a disposizione dalla L.R. 9/2007 prevedono la copertura per un massimo del 60% della spesa ammissibile, stimata in 112.000 euro circa. Il restante 40% della spesa sarà coperto da professionalità interne al Consorzio Boschi Carnici. Per sviluppare quanto necessario alla redazione del nuovo piano, il consiglio d’amministrazione ha affidato al direttore, dott. Erika Andenna, il coordinamento delle attività interne ed esterne all’ente, che dovranno portare entro il 2025 alla definizione di obiettivi gestionali sfidanti, in linea con la strategia forestale regionale e nazionale.