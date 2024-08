Epatite C: imminente scadenza dei kit di screening? Campagna della Regione Fvg inefficace?

“Ho depositato oggi un’interrogazione in Consiglio Regionale per ottenere chiarimenti sull’efficacia e sulla gestione della campagna di screening per l’epatite C predisposta dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Sono fortemente preoccupato, a seguito di alcune segnalazioni ricevute, dal fatto che migliaia di kit per gli screening potrebbero essere prossimi alla scadenza entro la fine di settembre, sollevando seri dubbi sulla pianificazione e sull’uso appropriato delle risorse finanziarie in sanità. Chiedo all’Assessore competente di fornire dettagli sui risultati finora raggiunti, sulle strategie di sensibilizzazione adottate e sulle ragioni del mancato coinvolgimento tempestivo delle associazioni del territorio: per Open Sinistra FVG è fondamentale garantire una gestione efficiente ed efficace delle risorse per il successo delle campagne di prevenzione e per la tutela della salute pubblica.” Così si è espresso il Consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG.