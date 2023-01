Il Cordicom sul nuovo sequestro dei Noe di un deposito di rifiuti plastici a Manzano

Siamo sollevati dall’intervento di sequestro dell’area da parte del NOE nell’area industriale di Manzano. La situazione era stata più volte oggetto di intervento e di costante monitoraggio sin dalla sua prima comparsa dei primi depositi contenenti materiale plastico ed oggetto di segnalazioni informali da parte di diversi membri del Comitato per la difesa ambientale di Buttrio e Manzano, aderente Cordicom, preoccupati dalla potenziale pericolosità del materiale stoccato in un capannone e dei numerosi sacchi depositati all’aperto. L’intervento puntuale e costante del Comitato per la difesa ambientale di Buttrio e Manzano ha finalmente trovato riscontro. In attesa di monitorare la procedura e gli atti relativi – per quanto concesso dal segreto istruttorio – verificheremo anche se il materiale sia ignifugo, come affermato dall’affittuario dell’area, o invece infiammabile, ed auspichiamo una azione professionale di controllo da parte dell’amministrazione comunale e dell’assessore competente in proposito.