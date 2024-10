Il Cupla Fvg presenta la Carta dei valori in Sala Valduga a udine martedì 22 ottobre

Un manifesto per la tutela dell’integrità delle persone anziane, attraverso principi e azioni per una società più giusta, inclusiva, partecipativa e solidale. È la sintesi della Carta dei valori del Cupla, consegnata lo scorso aprile a Papa Francesco e che verrà presentata martedì 22 ottobre, dalle 10, nella Sala Valduga della Camera di Commercio Pn-Ud, presente il presidente nazionale di Cia Alessandro Del Carlo.

«Un documento importante – spiega Guido De Michielis, coordinatore del Cupla Fvg, Coordinamento unitario dei pensionati del lavoro autonomo – che apre il dibattito, tra l’altro, sulla tutela della dignità della persona anziana, sulla famiglia come cellula fondante della società, sulla cura per l’ambiente, sulla promozione della cultura della pace e del dialogo, sui diritti umani, la libertà e la partecipazione, sulla destinazione universale dei beni. Lo vogliamo descrivere a soci, cittadini ed enti che operano nel sociale – prosegue De Michielis –, nella consapevolezza della necessità dell’impegno di tutti sui valori che formeranno le nuove generazioni. Importante anche sensibilizzare la società su stereotipi e pregiudizi legati all’età e combattere l’ageismo, rendendo gli anziani più attivisti e difensori dei diritti umani»