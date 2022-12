Il delitto Pasolini di Gianluca Maconi incontro con l’autore Montereale Valcellina

Continua il percorso di collaborazione APS Màcheri con le realtà del territorio, insieme al Circolo ARCI Tina Merlin APS di Montereale Valcellina, propone “In quota Pasolini” un percorso che attraverso sguardi diversi, proverà a parlare di una figura centrale della nostra cultura, un poeta che aveva segnato un’epoca, un regista geniale, un saggista inesauribile: Pier Paolo Pasolini. Incontreremo Gianluca Maconi che ci racconterà le ultime ore di vita del poeta, la sua aggressione, le prime indagini che mettono in evidenza da subito le contraddizioni del racconto di Pino Pelosi. Una graphic novel che propone un ritratto umano e vivido del grande poeta, uno squarcio sui suoi pensieri più intimi, la consapevolezza della sua scomodità e, forse, della sua tragica fine. L’evento è organizzato da APS Màcheri di Andreis, in collaborazione con Circolo ARCI Tina Merlin APS di Montereale Valcellina e con Comune di Andreis, Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, Dolomiti Days 2022. L’appuntamento è per il 9 dicembre 2022, ore 18.30 presso il Circolo ARCI Tina Merlin APS in Via Mazzini 29 a Grizzo-Montereale Valcellina con: Il delitto Pasolini di Gianluca Maconi, Incontro con l’autore. Presenta Vincenzo Bottecchia, presidente APS Màcheri Dall’11 dicembre 2022 all’ 8 gennaio 2023 sarà possibile visitare la mostra “In quota Pasolini” con le tavole della graphic novel di Gianluca Maconi negli orari di apertura del Circolo ARCI Tina Merlin Montereale APS.