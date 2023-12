Il fascino della divisa

Il senso del limite è ormai superato. Si sta parlando di quello storico, perché, al di là di ogni forma o tentativo di di giustificazione, sembra che quanto avvenuto in Europa ottant’anni fa non sia mai accaduto. Con la scusa delle divise storiche, a Spilimbergo, alcune signore e alcuni signori, si sono presentati alla proiezione di un film, che ricorda la figura di un militare italiano durante la seconda guerra mondiale, acconciati con le divise del periodo indossate da nazisti e da fascisti italiani. Bell’impresa … davvero dei simpaticoni. Un gesto non guerresco, almeno per il momento, si spera.

Zihal